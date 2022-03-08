Япония расширила санкции против России

МИД Японии объявил во вторник о расширении списка юридических и физических лиц России и Беларуси, в отношении которых вводятся санкции. Кроме того, запрещается экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В дополнение к ранее опубликованному списку под японские санкции попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, российские бизнесмены Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги.

В санкционный список добавлены также "Агентство интернет-исследований" и ЧВК Вагнера.

Белорусский санкционный список расширен за счет 12 физических лиц и десяти юридических.

В сообщении МИД говорится, что этим меры приняты "с учетом нынешней международной ситуации, касающейся Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия".