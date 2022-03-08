Президент Южной Кореи объявил два города особыми зонами бедствия из-за лесных пожаров

Другие страны 8 марта 2022 06:28 (UTC+04:00)
Президент Южной Кореи объявил два города особыми зонами бедствия из-за лесных пожаров

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявил города Каннын и Тонхэ, пострадавшие от сильных лесных пожаров, особыми зонами бедствия. Об этом сообщила во вторник на своем сайте администрация главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данный шаг позволит правительству оперативно направлять помощь жителям данных районов и облегчает процедуры, связанные с выплатой компенсаций пострадавшим, говорится в сообщении. Двумя днями ранее аналогичные меры были приняты в отношении городов Ульджин и Самчхок на востоке страны.

В этих районах пятый день подряд бушуют мощные лесные пожары. Благодаря своевременной эвакуации жертв удалось избежать, однако огонь уничтожил сотни построек, включая более 300 жилых домов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Израиле заявили, что оставляют за собой право действовать против ядерной программы Ирана
В Израиле заявили, что оставляют за собой право действовать против ядерной программы Ирана
МИД Израиля создал центр по координации гумпомощи Украине
МИД Израиля создал центр по координации гумпомощи Украине
Путин и Беннет провели телефонный разговор после встречи накануне
Путин и Беннет провели телефонный разговор после встречи накануне
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Стоимость азербайджанской нефти превысила $128 за баррель Экономика 09:51
Памяти Джанали Акберова… Культура 09:41
В Узбекистане названы темпы роста оборота в оптовой торговле Узбекистан 09:17
Estee Lauder закрывает все магазины в России Россия 09:17
Структура ООН о возможности проведения дискуссии по ВИЭ в Туркменистане Энергетика 09:15
В Грузии количество кредитных карт в обращении незначительно выросло за год Грузия 09:14
Азербайджанские национальные костюмы экспонируются в Узбекистане (ФОТО) Культура 08:54
Активы SOFAZ достигли максимального показателя за весь период деятельности Энергетика 08:45
ОАЭ отменят визы для Грузии Грузия 08:38
В Израиле заявили, что оставляют за собой право действовать против ядерной программы Ирана Израиль 08:34
77 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 08:24
ВБ одобрил предоставление Украине финансовой поддержки в размере $723 млн В мире 08:00
YouTube заблокировал канал Владимира Соловьева В мире 07:36
В Турции обсудят развитие интеллектуальных транспортных систем Турция 07:07
Президент Южной Кореи объявил два города особыми зонами бедствия из-за лесных пожаров Другие страны 06:28
Япония расширила санкции против России Другие страны 05:52
Adidas приостановит работу своих магазинов и онлайн-торговли в России В мире 04:56
В американской школе произошла стрельба США 04:14
Все наблюдатели ОБСЕ покинули Украину В мире 03:33
"Тоттенхэм" разгромил "Эвертон" со счетом 5:0 в матче чемпионата Англии по футболу В мире 02:59
Пентагон подтвердил переброску в Европу на временной основе еще 500 военных США США 02:37
УЕФА оштрафовал «Марсель» в связи с армянской провокацией на матче с «Карабахом» Общество 01:52
Пользователи нескольких стран сообщили о неполадках в работе Twitter В мире 01:31
Россия объявит режим тишины с 10:00 8 марта для вывоза мирных жителей Украины Россия 00:50
Президенты Турции и Молдовы провели телефонный разговор Турция 00:29
Английская премьер-лига разорвет контракт с вещателями в России в течение суток В мире 00:13
В Азербайджане отмечают Международный женский день Общество 00:01
Четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной состоится на территории Беларуси Россия 7 марта 23:40
Гендиректор МАГАТЭ призвал не допустить катастрофы на ядерных объектах Украины В мире 7 марта 23:06
Иран выразил надежду, что "атмосфера санкций" не затронет сотрудничество с Москвой Иран 7 марта 23:04
Елизавета II провела первую встречу после выздоровления от COVID-19 В мире 7 марта 22:38
На переговорах с РФ есть позитивные подвижки по вопросу гумкоридоров - офис президента Украины Другие страны 7 марта 22:05
Турция и Россия могут использовать в торговле доллар, евро, рубль, золото и юань - Эрдоган Турция 7 марта 22:02
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился В мире 7 марта 21:53
Использование термина «Нагорный Карабах» Минобороны России является провокацией, которая служит обострению ситуации в регионе - комментарий Политика 7 марта 21:34
Совет ЕС сообщил о начале рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдовы на вступление Европа 7 марта 21:30
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Instagram размещена публикация по случаю 8 Марта (ФОТО) Политика 7 марта 21:09
Страны G7 намерены ограничить российский импорт по аналогии с белорусским Европа 7 марта 20:41
Казахстан планирует увеличить долю контейнерных перевозок до 30% Казахстан 7 марта 20:22
Канада вводит санкции в отношении еще 10 российских физических лиц Другие страны 7 марта 20:12
Футболист ПСЖ Мбаппе может пропустить матч Лиги чемпионов против "Реала" В мире 7 марта 20:00
Информация о том, что азербайджанская армия открыла огонь в направлении Ходжалы, является провокацией - минобороны Политика 7 марта 19:27
Раскрыты будущие гаджеты Apple В мире 7 марта 19:12
Делегации России и Украины начали третий раунд переговоров Россия 7 марта 18:43
Реализация Дополнительного протокола станет частью возможной иранской ядерной сделки - Гросси Ядерная программа 7 марта 18:34
Заявку Украины на членство в ЕС обсудят в ближайшие дни - глава Евросовета Другие страны 7 марта 18:18
Проект резолюции об ускоренном вступлении Грузии в ЕС представлен на заседании бюро Грузия 7 марта 18:15
Быть красивой женщиной в опере… Какие приятные и доброжелательные люди в Баку, какая высокая культура! (ФОТО) Интервью 7 марта 17:50
Использование минобороны РФ выражения «Нагорный Карабах» недопустимо – минобороны Азербайджана Политика 7 марта 17:40
В Баку проходит Фестиваль работ молодых театральных режиссёров (ВИДЕО, ФОТО) Культура 7 марта 17:16
В результате ударов российских войск повреждены школы, родильный дом, жилые дома - очевидцы событий в Украине Политика 7 марта 16:48
Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армянской стороны Политика 7 марта 16:30
Названо число азербайджанцев, эвакуированных из Украины Политика 7 марта 16:22
Встречи избирателей с кандидатами на пост Президента Туркменистана Туркменистан 7 марта 16:14
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 7 марта 16:08
В Азербайджане выявлены еще 149 случев заражения коронавирусом, вылечился 431 человек Общество 7 марта 15:59
Российская делегация прибыла в Беларусь в прежнем составе Россия 7 марта 15:52
Главы МИД Украины и России встретятся в Турции Турция 7 марта 15:42
В минобороны Азербайджана состоялось служебное совещание Политика 7 марта 15:29
Спад денежных переводов из России незначительно отразится на макроэкономических показателях Азербайджана - эксперт Экономика 7 марта 15:04
Цена газа на бирже в Европе обновила исторический максимум Европа 7 марта 14:55
Иран и МАГАТЭ договорились о техническом сотрудничестве Ядерная программа 7 марта 14:52
В Харькове под бомбардировками российских войск разрушаются жилые массивы и архитектура - народный художник Украины (ФОТО) Политика 7 марта 14:52
Россия вербует сирийцев для ведения боевых действий в Украине - Wall Street Journal Политика 7 марта 14:41
Одна из стран ЕС скоро отправит в Украину тысячи станций StarLink Европа 7 марта 14:05
Переводы в Узбекистан сократятся на 21% — эксперты ВБ Узбекистан 7 марта 13:41
МИД Ирана: Переговоры с Саудовской Аравией до сих пор не дали видимых результатов Политика 7 марта 13:36
Российские войска обстреливают в Украине не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру - очевидец Политика 7 марта 13:34
Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла Общество 7 марта 13:21
За незаконный допуск певца Манафа Агаева в Физули отстранен от службы полковник полиции Общество 7 марта 13:14
Сегодня утром из города Шуша в направлении Ханкенди начал озвучиваться азербайджанский гимн (ВИДЕО) Общество 7 марта 13:04
Президент Ильхам Алиев: Открытие транспортно-коммуникационных линий обещает большие экономические перспективы для нашего региона Политика 7 марта 12:43
В России впервые с 14 февраля зафиксировали менее 700 смертей из-за коронавируса Россия 7 марта 12:42
Президент Ильхам Алиев: За прошедший период азербайджано-французские связи динамично развивались, сформированы отношения взаимовыгодного сотрудничества Политика 7 марта 12:40
SOCAR обнародовала данные о буровых работах за последние 15 лет Энергетика 7 марта 12:24
В Грузии значительно снизились цены на лекарства - премьер Грузия 7 марта 12:20
Двусторонние связи между Францией и Азербайджаном и впредь будут укрепляться в духе дружбы и доверия - Макрон Политика 7 марта 12:17
PASHA Bank предупредил своих клиентов в России Экономика 7 марта 12:12
Туркменистан вложит значительные средства в модернизацию ж/д инфраструктуры Туркменистан 7 марта 12:10
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является государством, осуществляющим независимую политику на основе воли и интересов народа Политика 7 марта 12:08
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Экономика 7 марта 12:00
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы азербайджанских женщин медалью “Tерегги” Политика 7 марта 11:55
Цена газа на бирже в Европе обновила рекорд, впервые превысила $2 600 за 1 тыс. куб. м Европа 7 марта 11:52
Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Франции Политика 7 марта 11:50
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин с 8 Марта Политика 7 марта 11:48
Президент Эмманюэль Макрон направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 7 марта 11:46
В Грузии обнародован рост инфляции и индекса потребительских цен Грузия 7 марта 11:29
Узбекская авиакомпания планирует нарастить пассажироперевозки в 2022 г. Узбекистан 7 марта 11:27
Ван И заявил, что Китай приложит активные усилия для урегулирования конфликта в Украине Другие страны 7 марта 11:26
Россия снимает ограничения на экспорт молочной продукции из Грузии Грузия 7 марта 11:14
PwC и KPMG исключат российские подразделения из своих сетей Россия 7 марта 11:06
Самолет "Уральских авиалиний" прибыл в Москву после задержки вылета из Египта Россия 7 марта 10:50
Недостатка запасов пшеницы в Грузии не ожидается - министерство Грузия 7 марта 10:44
Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Фиджи Другие страны 7 марта 10:36
Азербайджанский газ может помочь Европе покрыть возможный дефицит – Оксфордский институт Энергетика 7 марта 10:34
Грузия работает над увеличением экспорта продукции животноводства в Россию Грузия 7 марта 10:22
Turkish Airlines продолжает полеты в Россию Транспорт 7 марта 10:17
Казахстанское СП привлечет услуги по ремонту скважин Тендеры 7 марта 10:00
Позиции азербайджанской армии 24 раза за сутки подвергались обстрелу Общество 7 марта 09:58
В Азербайджане лечение онкобольных может быть включено в пакет услуг по ОМС Общество 7 марта 09:58
Все новости