Президент Южной Кореи объявил два города особыми зонами бедствия из-за лесных пожаров
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявил города Каннын и Тонхэ, пострадавшие от сильных лесных пожаров, особыми зонами бедствия. Об этом сообщила во вторник на своем сайте администрация главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Данный шаг позволит правительству оперативно направлять помощь жителям данных районов и облегчает процедуры, связанные с выплатой компенсаций пострадавшим, говорится в сообщении. Двумя днями ранее аналогичные меры были приняты в отношении городов Ульджин и Самчхок на востоке страны.
В этих районах пятый день подряд бушуют мощные лесные пожары. Благодаря своевременной эвакуации жертв удалось избежать, однако огонь уничтожил сотни построек, включая более 300 жилых домов.
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