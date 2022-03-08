Число погибших в результате наводнений на востоке Австралии достигло 20 человек

Число погибших от последствий проливных дождей и наводнений на восточном побережье Австралии возросло до 20. Об этом во вторник сообщил премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На территории Нового Южного Уэльса действует 59 приказов об эвакуации, которые касаются в общей сложности 40 тыс. человек. Более 800 домов оказались под угрозой разрушения поскольку водохранилище у плотины Мэнли (расположена на северной стороне Сиднея) переполнено и начинает разливаться", - сказал Перротт в ходе выступления перед журналистами в Сиднее, отметив, что из северо-восточных районов мегаполиса будут срочно эвакуированы порядка 2 тыс. человек.

Служба по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс (SES) выпустила предупреждение для жителей Сиднея, с просьбой не покидать дома без необходимости, поскольку "часть дорог в городе, особенно в прибрежных районах, затоплены и заблокированы обломками и мусором", а на мегаполис надвигается шторм и буря. Движение общественного транспорта в северной части города прекращено. В минувшую ночь спасатели обнаружили тела трех погибших в результате наводнения на юго-западе Сиднея.

Масштабные наводнения на северо-восточном и восточном побережье Австралии начались в середине февраля из-за продолжительных ливней. В штате Квинсленд в зоне затопления оказались более 2 тыс. домов, порядка 20 тыс. человек были эвакуированы. В Новом Южном Уэльсе был полностью затоплен город Лисмор, расположенный в 800 км к северу от Сиднея, частично затоплен еще ряд городов. К настоящему моменту в результате наводнений погибли по меньшей мере 20 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.

Остается сложной ситуация в крупнейшем городе страны Сиднее, где дожди идут 16 дней подряд. В западных и юго-западных пригородах Сиднея более 2 тыс. домов были признаны непригодными для проживания после наводнения, еще 2,3 тыс. домов оказались серьезно повреждены водой. По прогнозам метеорологов, до четверга погода в городе не поменяется.