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Южная Корея провела успешные испытания тяжелой торпеды

Другие страны Материалы 17 мая 2022 08:46
Южная Корея провела успешные испытания тяжелой торпеды

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Управление по качеству оборонных технологий Республики Корея сообщило о проведении 9 мая в Японском море успешных испытаний тяжелой торпеды «Тигровая акула», передает Trend со ссылкой на Газету.ru.

Вооружение разработали еще в 2019 году, торпеду запустили с подводной лодки класса «Чан Бого-3» с целью проверки работы перед массовым производством. До этого оружие прошло проверку в марте.

Как отметил глава центра по управляемым системам вооружения Чан Бон Ги, испытания были важны тем, что подтвердили качество тяжелой управляемой торпеды южнокорейской разработки.

Развитие технологий баллистических ракет подводных лодок в КНДР подталкивает Южную Корею к совершенствованию своих ВМС.

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