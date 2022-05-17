Южная Корея провела успешные испытания тяжелой торпеды

Управление по качеству оборонных технологий Республики Корея сообщило о проведении 9 мая в Японском море успешных испытаний тяжелой торпеды «Тигровая акула», передает Trend со ссылкой на Газету.ru.

Вооружение разработали еще в 2019 году, торпеду запустили с подводной лодки класса «Чан Бого-3» с целью проверки работы перед массовым производством. До этого оружие прошло проверку в марте.

Как отметил глава центра по управляемым системам вооружения Чан Бон Ги, испытания были важны тем, что подтвердили качество тяжелой управляемой торпеды южнокорейской разработки.

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