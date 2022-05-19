Афганские политики и военные в изгнании создали Высший совет нацсопротивления

По меньшей мере 40 афганских политических и военных деятелей, находящихся на данный момент в изгнании, объявили о создании Высшего совета национального сопротивления. Об этом в четверг сообщило агентство AFP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно полученному AFP заявлению этих политиков и военных, целью совета является поддержка усилий по созданию нового инклюзивного правительства для вывода страны из кризисного состояния. "Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) должны понять, что они не могут эффективно управлять страной в одиночку, поэтому мы требуем создать более инклюзивное правительство, - говорится в заявлении. - В противном случае гражданская война в Афганистане неизбежна". Политики и военные призвали талибов "прекратить разрушение страны и сесть за стол переговоров, чтобы совместными усилиями решить проблемы афганского общества".

Среди основателей совета - бывший военачальник Абдул Раб Расул Сайяф, экс-губернатор афганской провинции Балх Атта Мохаммад Нур, лидер шиитской общины Мохаммад Мохакик, представитель "Фронта национального сопротивления" Ахмад Вали Масуд.

Кроме того, афганские деятели подчеркнули, что "в условиях, когда талибы навязывают свою власть силой и давлением, вооруженное сопротивление им является вполне обоснованной мерой".

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

В марте текущего года талибы создали специальную комиссию по репатриации афганцев, находящихся за пределами страны. Одним из основных направлений ее деятельности является организация контактов и возвращение на родину политических деятелей, которые заявляли о намерении вернуться в Афганистан.