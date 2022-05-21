В КНДР общее число пациентов с симптомами лихорадки выросло до 2,46 млн

Власти КНДР выявили не менее 219 030 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,46 млн. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из общего числа больных лихорадкой поправились 1,76 млн жителей, 692 тыс. проходят лечение. За прошедшие сутки умер один человек, общее число летальных исходов составляет 66. Как считают в Сеуле, в число "заболевших лихорадкой" входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19.