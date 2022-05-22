Лейбористы получат как минимум 73 кресла в нижней палате парламента Австралии

Австралийская лейбористская партия (АПЛ) получит по меньшей мере 73 кресла в нижней палате парламента, который будет сформирован по итогам выборов, прошедших в субботу. Как сообщила Австралийская избирательная комиссия, подсчет голосов был остановлен в полночь и, в соответствии с национальным законодательством, продолжится в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно последним данным избиркома, по итогам обработки 64% бюллетеней АПЛ получает в новом составе Палаты представителей как минимум 73 места, Либеральная партия Австралии - 53, независимые депутаты - девять, Партия "зеленых" - четыре. По одному месту получат Австралийская партия Каттера и политическое объединение "Альянс центристов". Судьба еще 10 мест в парламенте будет определена после обработки оставшейся части бюллетеней.

Для победы на выборах партии или коалиции необходимо завоевать не менее 76 из 151 места в нижней палате парламента. Этот результат позволяет партийному лидеру занять пост премьер-министра и сформировать правительство из депутатов своей фракции. По данным ЦИК, после полного подсчета всех голосов АПЛ, скорее всего, получит необходимое количество мандатов для того, чтобы сменить действующее правительство страны и сформировать новый кабинет министров, однако пока не ясно, сможет ли победившая партия сделать это самостоятельно или ей придется объединяться с другой политической организацией.

В субботу же австралийцы выбирали новый состав Сената, однако, по мнению многих экспертов, итоги выборов в верхнюю палату парламента в силу чрезвычайно сложной процедуры подсчета голосов будут подведены через несколько дней.