При пожаре на судне у берегов Филиппин погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в понедельник при пожаре на быстроходном судне у берегов филиппинского острова Лусон. Об этом сообщается в понедельник на официальной странице береговой охраны Филиппин в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее данным, на борту судна находились 124 пассажира, 105 из них были спасены.

Около 05:00 утра по местному времени судно отошло от острова Полилло и направилось к острову Лусон. Возгорание произошло, когда до места назначения оставалось менее 1 км.

Поисково-спасательные работы продолжаются.