В Индии считают, что стоимость нефти в $110 за баррель вызовет мировую рецессию

Сохранение стоимости барреля нефти в $110 вызовет глобальную рецессию. С таким прогнозом выступил в понедельник министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури, Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если цена барреля нефти сохранится на отметке $110, то речь идет не просто об инфляции, тогда речь идет о более крупных угрозах. Вы знаете, тогда речь идет о рецессии", - сказал он в интервью телеканалу CNBC в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"И если глобальная экономика будет двигаться в этом направлении, то все, включая производителей нефти, столкнуться с последствиями (не только с инфляцией)", - добавил Пури.

Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситараман объявила о снижении налоговых ставок на несколько товаров, включая топливо, чтобы обуздать инфляцию. В Индии ее годовой уровень вырос до 7,79% в апреле, что стало самым высоким показателем с мая 2014 года.

С 22 по 26 мая в Давосе впервые с 2020 года в очном режиме будет проходить сессия Всемирного экономического форума. Представители России участия в нем не принимают.