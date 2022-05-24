Япония передала США 30 кг высокообогащенного урана

Американский президент Джо Байден, находящийся с официальным визитом в Токио, и премьер-министр Японии Фумио Кисида объявили об успешной передаче США высокообогащенного урана с трех японских объектов. Об этом сообщило в понедельник Министерство энергетики США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, уран был доставлен в штаты Теннесси и Южная Каролина в марте, но объявили об этом только сейчас. В Минэнерго сообщили, что "транспортировка [урана] осуществлялась в тесном сотрудничестве" с Великобританией. В США материал "будет переработан до низкообогащенного урана и/или утилизирован, что навсегда снизит риск его использования для производства самодельного ядерного взрывного устройства", добавили в ведомстве.