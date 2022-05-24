Австралия примет четырехсторонний саммит с участием США, Индии и Японии

Встречу лидеров Австралии, Индии, США и Японии планируется провести на австралийской территории в 2023 году. Об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, находящийся в Токио на саммите Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности, участниками которого являются Австралия, Индия, США и Япония), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы подтвердили нашу общую приверженность партнерству Quad и свободному, открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Я с нетерпением жду возможности принять лидеров "четверки" в Австралии в 2023 году", - указал Альбанезе на своей странице в Twitter.