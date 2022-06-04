Скоростной поезд сошел с рельсов на юге Китая из-за оползня

Скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов в субботу на юге Китая из-за внезапного схода оползня. Как сообщило Центральное телевидение Китая, машинист погиб, по меньшей мере восемь человек пострадали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, инцидент произошел в 10:30 по местному времени. Скоростной поезд D2809 следовал из города Гуйян (административный центр южной провинции Гуйчжоу) в Гуанчжоу (административный центр южной провинции Гуандун). Как передает телеканал, перед входом в туннель около станции Жунцзян поезд попал под оползень, который внезапно сошел и затронул железнодорожные пути. В результате седьмой и восьмой вагоны поезда сошли с рельсов.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, среди них один проводник и семь пассажиров. Им была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Также отмечается, что остальные 136 пассажиров поезда были в срочном порядке эвакуированы.