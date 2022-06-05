Китай осуществил запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами

Китай в воскресенье осуществил запуск космического пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" с тремя тайконавтами на борту к орбитальной станции КНР. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на севере страны около 10:44 по местному времени при помощи ракеты-носителя Long March-2F (CZ-2F, "Чанчжэн-2F").

В экипаж вошли двое мужчин - Чэнь Дун (командир) и Цай Сюйчжэ, а также женщина по имени Лю Ян, которая является первой женщиной-тайконавтом в истории китайской пилотируемой космонавтики. Для Чэнь Дуна и Лю Ян это второй полет в космос. Цай Сюйчжэ отправился на орбиту впервые.