В образцах грунта с астероида Рюгу нашли более 20 аминокислот

Японские ученые в ходе исследования образцов грунта с отдаленного астероида Рюгу обнаружили более 20 различных аминокислот, входящих в состав белков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в понедельник газета The Asahi, это может стать подтверждением теории космического происхождения материалов, составляющих основу жизни на Земле.

Отмечается, что специалистам Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) удалось выделить в песке с астероида изолейцин и валин, а также глицин и глутаминовую кислоту. Считается, что аминокислоты изначально были в изобилии на Земле, когда она появилась более 4,5 млрд лет назад. Однако затем они не смогли пережить период, когда Земля была покрыта магмой.

До сих пор аминокислоты обнаруживали в метеоритах, найденных на Земле. Однако поскольку их фрагменты контактировали с земной поверхностью и воздухом, то нельзя исключать, что аминокислоты попали в них уже после падения. Взятые с Рюгу пробы могут стать подтверждением теории, что аминокислоты были вновь занесены на Землю метеоритами, пролетавшими над планетой в период ее остывания.

5 декабря 2020 "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами с астероида Рюгу, завершив тем самым свою шестилетнюю экспедицию к этому космическому телу. В ходе предварительного анализа было установлено, что часть зерен пыли с астероида содержит большое количество воды, соединений углерода и водорода, азота и водорода, а также различных водных минералов, таких как карбонаты. Их присутствие говорит о том, что данный астероид сохранил в себе первичную материю Солнечной системы в нетронутом виде.

Диаметр астероида Рюгу (в переводе с японского - "Дворец дракона"), который пересекает орбиты Земли и Марса, составляет около 900 метров. Он относится к классу C - самому распространенному из ныне изученных. В таких астероидах присутствует большое количество углерода. Кроме того, на поверхности таких тел можно обнаружить частички воды, что, как полагают специалисты, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Зонд после сброса капсулы совершил маневр по уклонению от Земли и отправился в новую экспедицию к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 метров. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.