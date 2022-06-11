Власти Шанхая снова отправят 2,7 млн человек на карантин из-за COVID-19

Власти Шанхая отправят 2,7 млн жителей района Миньхан на юго-западе Шанхая на карантин, всем им в субботу предстоит сдать тест на COVID-19, сообщает в пятницу The Guardian, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Район Миньхан на юго-западе Шанхая, в котором проживает 2,7 млн человек, переведут в режим "закрытого управления" в субботу утром, все жители сдадут тесты", - цитирует издание представителей местных властей.

По их словам, карантин завершится после того, как будут изучены все полученные образцы. При этом никаких точных сроков указано не было.

Также не сообщается, какие меры будут приняты, если у кого-либо из жителей района результат теста окажется положительным.