В КНДР назначили нового главу МИД и начальника Генштаба

Пленум Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва в КНДР назначил нового главу МИД, а также начальника Генштаба Корейской народной армии (КНА). Об этом в субботу сообщила газета "Нодон синмун", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Внешнеполитическим ведомством будет руководить Чхве Сон Хэ, он сменит на этом посту Ли Сон Гвона. Начальником Генштаба КНА стал Ри Тэ Соп, сменивший Пак Чон Чхона.

О причинах перестановок газета не сообщает. По итогам пленума принят ряд решений и о других заменах в центральном аппарате ТПК, в различных комитетах и армейских структурах.