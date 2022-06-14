Южная Корея, Япония и США проведут совместные военные учения в августе

Южная Корея, США и Япония планируют провести совместные учения, чтобы укрепить свою готовность противостоять "развивающимся ракетным угрозам" Северной Кореи, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно им, проводимые раз в два года учения Pacific Dragon запланированы на период с 1 по 14 августа.

Отмечается, что в этом году в учениях также примут участие Канада и Австралия.

В дополнение к учениям по слежению за полетом ракет Сеул, Вашингтон и Токио, как ожидается, проведут свои ежеквартальные совместные учения по отслеживанию запусков ракет немного позднее в этом году.