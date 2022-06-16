Правительство Японии на следующей неделе создаст штаб для решения проблем повышения цен

Правительство Японии планирует создать штаб, который займется проблемами доходов населения и продолжающегося роста цен. Как заявил в четверг на пресс-конференции генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно, он должен начать работу на следующей неделе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем максимально следить за ситуацией с ценами и конъюнктурой [на рынке] и принимать меры", - сказал он. "В настоящее время мы работаем над тем, чтобы запустить штаб на следующей неделе", - добавил Мацуно. По данным источников агентства Kyodo, штаб должен приступить к работе ориентировочно 21 июня.

О планах создания этой рабочей группы в среду заявил премьер-министр Фумио Кисида. По его словам, правительство будет оперативно реагировать и проводить единую политику по вопросам цен и состояния экономики.