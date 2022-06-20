Реальное число перенесших COVID-19 в Австралии вдвое превышает официальные данные

Почти 4 млн взрослых австралийцев заразились коронавирусом с декабря 2021 года по февраль 2022-го, а реальные данные о числе пациентов, инфицированных штаммом "омикрон", значительно выше официальных. Об этом свидетельствует отчет Национального центра исследований в области эпидемического надзора и иммунизации (NCIRS), опубликованный в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Масштабное национальное исследование образцов крови подтверждает, что в стране больше случаев COVID-19, чем сообщалось официально. По нашим оценкам, по меньшей мере 17% взрослых австралийцев переболели COVID-19 в конце февраля 2022 года, о чем свидетельствует высокий титр антител к SARS-CoV-2, вирусу, вызывающему COVID-19, в образцах крови пациентов в возрасте 18-29 лет", - указано в отчете.

Специалисты NCIRS отмечают, что наиболее значительную вспышку Австралия зарегистрировала во время распространения омикрон-варианта коронавируса, начавшегося в декабре 2021 года. С декабря 2021 года по конец февраля 2022 года "число инфицированных людей было по меньшей мере в два раза выше, чем указано в официальных данных", а о существенной части переболевших власти не знают до сих пор. По данным ученых, не менее 4 млн взрослых австралийцев переболели ковидом в последний месяц 2021 года и первые два месяца 2022-го, тогда как, по сведениям Минздрава Австралии, в конце декабря в стране было зарегистрировано порядка 28 тыс. заразившихся с начала пандемии, в январе 2022 года этот показатель чуть превысил 850 тыс., а к середине февраля приблизился к 3 млн.

В NCIRS уточнили, что в рамках исследования, прошедшего в конце февраля - начале марта 2022 года, были проанализированы 5 185 образцов крови доноров, а также данные из лабораторий инфекционных заболеваний Королевской больницы в Мельбурне и Института инфекции и иммунитета им. Питера Доэрти. "Мы обнаружили доказательства недавно перенесенной инфекции у 27,2% доноров в возрасте от 18 до 29 лет. Этот показатель снижался в следующих возрастных группах, достигнув 6,4% у лиц 70 - 89 лет, однако антитела присутствовали у пациентов всех возрастных групп", - сообщили в Центре.

Согласно последним данным федерального правительства Австралии, с начала пандемии в 2020 году в стране зафиксировано не менее 7,7 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 9 268 человек. Общее число пациентов с активной формой заболевания превышает 208 тыс. Ежедневно на континенте регистрируют порядка 30 тыс. заболевших COVID-19.