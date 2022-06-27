Минздрав Перу зарегистрировал первый случай оспы обезьян в стране

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян на территории Перу зарегистрирован в столице республики, городе Лима. Об этом в воскресенье заявил министр здравоохранения Перу Хорхе Лопес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Случай [заражения] был зарегистрирован в столице, - приводит газета El Comercio слова главы ведомства. - Пациент вчера сдал все лабораторные анализы, результаты которых подтвердили оспу обезьян". По его словам, заразившийся - иностранец, в настоящее время он изолирован, его состояние стабильное.

В мае медики Перу изолировали местного жителя в возрасте 70 лет, который вернулся из Эквадора, с подозрением на заражение вирусом оспы обезьян. Позже диагноз не подтвердился.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.

По данным Всемирной организации здравоохранения, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.