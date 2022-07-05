Япония ввела санкции против 90 физлиц и организаций из России и Беларуси

Правительство Японии ввело санкции против еще 90 физических лиц и организаций из России и Беларуси в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в отчете, опубликованном во вторник на сайте японского министерства финансов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, в новом санкционном списке указаны вице-премьер России Дмитрий Григоренко, виолончелист, народный артист РФ Сергей Ролдугин, а также родственники председателя совета директоров ПАО "Северсталь" и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова - Марина, Кирилл и Никита Мордашовы.

Также правительство Японии утвердило запрет на импорт золота из России и на предоставление в РФ услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовых услуг с 5 сентября. Детали введения запрета на импорт золота будут обнародованы позднее.

О намерении ввести новый пакет санкций против России премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на прошедшем в мае саммите Группы семи.