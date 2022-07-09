В Аргентине начнут прививать от ковида детей от шести месяцев

Министерство здравоохранения Аргентины расширит кампанию по вакцинации от коронавируса на детей от шести месяцев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Получив рекомендацию по использованию от Национального управления по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями, выступающего в качестве национального регулятора, Минздрав приступит к вакцинации от COVID-19 детей начиная с шести месяцев", - говорится в сообщении. Ранее в Аргентине прививали от коронавируса детей от трех лет. Для иммунизации самой младшей возрастной группы будет использоваться препарат американской компании Moderna.

Министр здравоохранения республики Карла Виссотти отметила, что Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, в которой начнется вакцинация детей от шести месяцев. "Сейчас у нас ситуация лучше, [чем в начале пандемии], благодаря вакцинам, и поэтому мы должны продолжать прививаться", - подчеркнула она.

С начала пандемии в стране было выявлено почти 9,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 129 тыс. человек. По данным Минздрава, полностью привиты более 80% жителей, бустерную дозу получили более 50%. Большинство ограничений в стране было отменено.