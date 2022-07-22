В Мексике на газопроводе произошел взрыв

Взрыв прогремел в четверг на газопроводе государственной нефтегазовой компании Pemex в штате Веракрус на востоке Мексики. На месте происшествия начался пожар, сообщило в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На газопроводе Pemex <...> в районе населенного пункта Торно-Ларго произошел пожар <...>, - говорится в записи. - В качестве меры предосторожности была проведена эвакуация жителей ближайших населенных пунктов". В ликвидации последствий чрезвычайного происшествия участвуют работники Pemex, сотрудники экстренных служб и военнослужащие. Согласно информации, пока не получившей официального подтверждения, два человека получили травмы.