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Драупади Мурму избрана президентом Индии

Другие страны Материалы 22 июля 2022 04:48
Драупади Мурму избрана президентом Индии

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Кандидат от правящего в Индии Национального демократического альянса Драупади Мурму победила на выборах президента страны, сообщает газета Indian Express, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мурму получила более 64% голосов (676 803) (...) победив с отрывом от соперника Яшванта Синха (380 177 голосов)", - говорится в сообщении.

Мурму - представитель народа санталов. Она стала второй женщиной, которая заняла пост президента Индии. В 2015 году Мурму была избрана на пять лет губернатором штата Джаркханда.

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