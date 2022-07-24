Япония и США на переговорах "2+2" обсудят усиление экспортного контроля

Япония и США в ходе предстоящих в конце июля экономических консультаций в формате "два плюс два" с участием министров, ответственных за сферы экономики и внешней политики, намерены обсудить усиление экспортного контроля и другие меры для решения проблем использования принудительного труда. Об этом сообщила в воскресенье газета Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, это в том числе касается Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая. США ранее запретили поставки хлопковых изделий из сети японских магазинов Uniqlo, посчитав, что при их производстве может быть использован принудительный труд в СУАР. На фоне этого Япония и США намерены выработать общий механизм экспортного регулирования для реагирования на подобные ситуации.

Еще одной темой для обсуждения должно стать укрепление цепочек поставок и производственных мощностей по изготовлению полупроводников из-за мирового дефицита. Также на повестке дня вопросы продовольственной безопасности и мировой рост цен на энергоносители.