Лабораторный модуль "Вэньтянь" пристыковался к космической станции Китая

Запущенный в воскресенье лабораторный модуль "Вэньтянь" успешно пристыковался к базовому модулю "Тяньхэ" китайской орбитальной станции. Об этом сообщил телеканал CGTN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стыковка произошла примерно в 03:45 по местному времени.

Запуск лабораторного модуля "Вэньтянь" был осуществлен в воскресенье в 14:22 по местному времени с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай) при помощи ракеты-носителя Long March 5B (CZ-5B). Он будет использоваться главным образом как лаборатория для проведения биологических исследований. Кроме того, в нем, как и в основном модуле станции - "Тяньхэ", есть три спальные зоны, санитарный узел и кухня, что позволит размещать на станции до шести космонавтов во время смены экипажа.