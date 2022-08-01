На юго-западе Мексики перевернулся автобус

Десятки людей получили травмы в воскресенье в ДТП с автобусом в штате Герреро на юго-западе Мексики. Транспортное средство перевернулось на федеральной трассе в районе Сан-Маркос, сообщил телеканал Televisa, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Автобус следовал из Мехико на курорт Уатулько в южном штате Оахака. Порядка 30 пострадавших были доставлены в районную больницу, где один из них умер.

Сведений о возможных причинах аварии обнародовано не было. Сотрудники прокуратуры приступили к выяснению обстоятельств случившегося.