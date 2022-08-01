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На юго-западе Мексики перевернулся автобус

Другие страны Материалы 1 августа 2022 05:14 (UTC +04:00)
На юго-западе Мексики перевернулся автобус

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Десятки людей получили травмы в воскресенье в ДТП с автобусом в штате Герреро на юго-западе Мексики. Транспортное средство перевернулось на федеральной трассе в районе Сан-Маркос, сообщил телеканал Televisa, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Автобус следовал из Мехико на курорт Уатулько в южном штате Оахака. Порядка 30 пострадавших были доставлены в районную больницу, где один из них умер.

Сведений о возможных причинах аварии обнародовано не было. Сотрудники прокуратуры приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

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