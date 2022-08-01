В КНДР третий день подряд не регистрируется новых случаев коронавируса

Ни одного нового случая заболевания COVID-19 не зафиксировано в Северной Корее за последние три дня, сообщает ЦТАК, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Согласно информации государственного чрезвычайного противоэпидемического штаба, с 18:00 30 июля по 18:00 31 июля по всей стране не было зарегистрировано ни одного нового случая лихорадки", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что за период с конца апреля число заболевших составило 4 772 813 человек, выздоровели 4 772 595 человек, еще 144 находятся на лечении.

По состоянию на 5 июля число скончавшихся составило 74 человека.