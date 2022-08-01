В Южной Корее четвертый месяц подряд наблюдается дефицит торгового баланса

Объем импорта Республики Корея из-за высоких цен на энергоносители в июле снова превысил экспорт, торговый дефицит продолжается с апреля. Об этом свидетельствуют данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны, опубликованные в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Объем импорта оказался больше экспорта на $4,7 млрд. Это произошло несмотря на то, что в июле экспорт вырос на 9,4% в годовом выражении и составил $60,7 млрд, что является наибольшим значением для этого месяца с 1956 года, когда власти начали собирать подобную статистику. Улучшились показатели по следующим отраслям: производство чипов, автомобилестроение, кораблестроение, сталеварение, нефтепродукты.

В то же время объем импорта подскочил на 21,8% и составил $65,4 млрд, что также является рекордом для июля. В качестве причин роста импорта эксперты министерства указывают на увеличение стоимости энергоносителей. В июле нынешнего года средняя стоимость барреля нефти дубайской марки, которая выступает ориентиром для Южной Кореи, составила $103,1, в 2021 году она была на уровне $72,9.

Экспорт Республики Корея в США увеличился на 14,6%, в страны ЕС - на 14,6%, в АСЕАН - на 20,9%, в Индию - на 92,4%. В то же время снизилась общая стоимость экспортных поставок в Китай (на 2,5%), Японию (1,4%), Латинскую Америку (7,9%) и в страны СНГ (на 5,7%, до $1,06 млрд).

В последний раз торговый баланс Южной Кореи был отрицательным в течение четырех месяцев подряд во время мирового финансового кризиса 2008 года. В апреле 2022 года импорт превысил экспорт на $2,4 млрд, в мае - на $1,6 млрд, в июне - на $2,5 млрд.