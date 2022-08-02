Генсек ООН проведет встречу с премьером Японии в Хиросиме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время визита в Хиросиму, приуроченного к годовщине американской атомной бомбардировки 6 августа, проведет встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генсек ООН Гутерриш с 5 по 8 августа посетит Японию. Он примет участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа и встретится с премьер-министром Кисидой. После этого у него запланирована встреча в Токио с главой МИД [Ёсимасой] Хаяси", - сказал Мацуно.

Гутерриш 9 августа 2018 года присутствовал на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки. Он планировал посетить и церемонию в Хиросиме, однако не смог сделать этого из-за пандемии коронавируса.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".