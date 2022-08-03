В КНР заявили о намерении наказать в соответствии с законом сепаратистов Тайваня

Власти КНР намерены в соответствии с законом подвергнуть наказанию сепаратистские элементы острова Тайвань и их иностранных сторонников. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду Центральным комитетом Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сторонники так называемой независимости Тайваня - самое большое препятствие для воссоединения родины, - говорится в распространенном заявлении. - Заявления и действия тайваньских сепаратистов - откровенная провокация, посягательство на суверенитет и территориальную целостность нашей страны, <...> они должны быть подвергнуты серьезному наказанию в соответствии с законом".

Как подчеркивается в официальном обращении, в соответствии с Конституцией КНР Тайвань - это неотъемлемая часть Китая. В нем уточняется, что за действия в поддержку тайваньских сепаратистов уголовный кодекс страны предусматривает серьезные меры не только в отношении китайских граждан, но также "распространяется на индивидуальных лиц и организации других государств".