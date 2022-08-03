В Микронезии сообщили о первой вспышке коронавируса с начала пандемии COVID-19

В Федеративных Штатах Микронезии зарегистрировали первую вспышку коронавирусной инфекции. За 10 дней число пациентов с COVID-19 превысило 5,2 тыс.. Из-за этого власти страны объявили карантин. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду радиостанция Radio New Zealand, ссылаясь на офис президента страны.

В заявлении офиса президента Микронезии отмечается, что карантин вводят "в регионах, где зафиксировано быстрое распространение вируса, однако международные границы страны остаются открытыми". "За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 306 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 5 281. Заболевание быстро распространяется в штатах Понпеи и Косрае", - указано в сообщении ведомства.

Согласно распоряжению властей, вступившему в силу с 1 августа, гражданам страны в закрытых на карантин регионах рекомендуется оставаться дома, "за исключением случаев, когда им необходимо пойти на работу или купить продукты", использование масок в общественных местах является обязательным требованием.

До 19 июля Федеративные Штаты Микронезии считались полностью свободными от коронавируса. После того, как власти страны сообщили о распространении вируса в сообществе, единственными государствами Индо-Тихоокеанского региона, где не зарегистрировали ни одного случая COVID-19, остаются Маршалловы Острова и Тувалу.