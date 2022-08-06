МИД Китая призвал мировое сообщество вместе противостоять беспринципному давлению США

Китайские власти считают необходимым объединить усилия мирового сообщества для противодействия беспринципному давлению Соединенных Штатов и их вмешательству во внутренние дела других государств. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте МИД Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если мы не будем обращать внимание на вмешательство [Вашингтона] в нашу внутреннюю политику, этот мир вернется к законам джунглей, а Вашингтон станет еще более беспринципно использовать силу для подавления других стран, - приводит китайское ведомство слова министра иностранных дел КНР Ван И, выступившего перед журналистами в столице Камбоджи Пномпене. - Мы не можем позволить, чтобы Соединенные Штаты вновь предпринимали подобные шаги (имеется в виду визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань - прим. ТАСС). Все страны мира должны сплотиться и не допустить этого".

Как уточнил министр иностранных дел Китая, недавний визит Пелоси продемонстрировал, что американские власти не обращают внимания на позицию других стран, которые в связи с посягательством на собственный суверенитет постоянно выражают протесты Белому дому. "Соединенные Штаты грубо нарушают свои обязательства, серьезно подрывая мир и стабильность в Тайваньском проливе", - подчеркнул Ван И.

По его словам, проводимые вокруг Тайваня учения Народно-освободительной армии Китая "прозрачны, профессиональны, учитывают как национальное законодательство, так и международные правовые нормы". "Мы будем твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, ни в коем случае не допустим, чтобы США манипулировали Тайбэем для сдерживания КНР", - подытожил китайский министр.

Состоявшаяся 2-3 августа поездка Пелоси на Тайвань вызвала резкую критику со стороны Китая. По ее итогам Пекин ввел санкции в отношении Пелоси и ее семьи, а также приостановил работу нескольких китайско-американских межправительственных механизмов. Кроме того, 4 августа армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести прилегающих к Тайваню акваториях, они продлятся до полудня 7 августа.