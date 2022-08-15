Индия отметит 75-летний юбилей независимости от Великобритании

Индия в понедельник отмечает один из главных национальных праздников - День независимости, передает Trend со ссылкой на ТАСС. В этом году исполняется 75 лет освобождения страны от британского колониального господства.

В 1947 году 15 августа ровно в полночь первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру поднял над крепостью Красный форт в Нью-Дели национальный трехцветный флаг, что стало символом ухода британских колонизаторов.

В республике в понедельник объявлен выходной день. Масштабные празднования по случаю знаменательной даты в течение всего года уже проходят в разных уголках страны. Но торжественные мероприятия 15 августа станут их кульминацией. Со стены Красного форта с традиционным обращением выступит премьер-министр Нарендра Моди. Ожидается, что он объявит о новых государственных инициативах, направленных на улучшение жизни граждан и укрепление безопасности республики.

По всей Индии развернута кампания "Тиранга в каждый дом". Тиранга - "трехцветка", "триколор" - название государственного флага Индии, который имеет три горизонтальные полосы - шафрановую, белую и изумрудно-зеленую. В эти цвета в праздничные дни подсвечены знаменитые монументы в разных штатах и городах страны. Государственным триколором украшены дома, витрины магазинов, машины, общественный транспорт. После принятия специального закона индийцы получили возможность выставлять тирангу без ограничений, а для изготовления флагов теперь можно использовать все виды материалов - полиэстер, хлопок, шерсть, шелк, что ранее было запрещено.