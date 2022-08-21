На западе Канады выросла площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в сельских районах южной части западной канадской провинции Британская Колумбия продолжает увеличиваться, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На данный момент в этой части провинции зафиксировано шесть крупных очагов возгорания. За последние несколько дней их площадь выросла с 12,7 тыс. га до 13,1 тыс. га. Площадь самого крупного лесного пожара уже превышает 7 тыс. га. Для его ликвидации привлечены 185 пожарных, 15 вертолетов и 19 единиц специальной тяжелой техники.

В связи с этим власти региона предписали населению затронутых пожарами районов покинуть свои дома, но точное число людей, которых затрагивает приказ об эвакуации, не сообщается. Данных о пострадавших и погибших нет.

Причиной большинства лесных пожаров стали удары молний на фоне сухой и жаркой погоды - температура воздуха днем превышает 30 градусов Цельсия.