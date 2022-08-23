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Тропический шторм "Маон" угрожает Филиппинам и Китаю

Другие страны Материалы 23 августа 2022 06:20 (UTC +04:00)
Тропический шторм "Маон" угрожает Филиппинам и Китаю

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Девятый в этом сезоне в Азии тропический шторм, получивший название Ma-on, сформировался в Тихом океане к востоку от Филиппин. Об этом сообщила во вторник на своем сайте метеорологическая обсерватория Гонконга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, к этому часу эпицентр циклона находится в 280 км северо-восточнее города Багио, расположенного на крупнейшем острове Лусон.

Ось вращения атмосферной воронки со скоростью 20 км/ч смещается в северо-западном направлении. После прохождения северной части Филиппин шторм выйдет в Южно-Китайское море и, по прогнозам, к четвергу достигнет района Гонконга и побережья южнокитайской провинции Гуандун.

По данным синоптиков, "Маон" сопровождается ливнями и шквалистым ветром с порывами до 30 м/с. В регионе ожидаются сильные грозы, на море - волны, опасные для судоходства.

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