В ООН готовы оказать поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Организация Объединенных Наций (ООН) обладает необходимыми ресурсами на Украине, чтобы оказать поддержку миссии МАГАТЭ в случае ее отправки на Запорожскую АЭС, заявила замгенсека ООН Розмари Дикарло, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Находясь в контакте с МАГАТЭ, мы, со своей стороны, рассчитали, что обладаем логистическими и иными возможностями на Украине, чтобы оказать поддержку любой следующей через Киев миссии МАГАТЭ на эту АЭС", - сказала она, выступая на заседании СБ ООН.

Замгенсека ООН напомнила, что в МАГАТЭ надеются в скором времени договориться о визите миссии на Запорожскую АЭС.