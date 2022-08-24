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В ООН готовы оказать поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Другие страны Материалы 24 августа 2022 00:37 (UTC +04:00)
В ООН готовы оказать поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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Организация Объединенных Наций (ООН) обладает необходимыми ресурсами на Украине, чтобы оказать поддержку миссии МАГАТЭ в случае ее отправки на Запорожскую АЭС, заявила замгенсека ООН Розмари Дикарло, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Находясь в контакте с МАГАТЭ, мы, со своей стороны, рассчитали, что обладаем логистическими и иными возможностями на Украине, чтобы оказать поддержку любой следующей через Киев миссии МАГАТЭ на эту АЭС", - сказала она, выступая на заседании СБ ООН.

Замгенсека ООН напомнила, что в МАГАТЭ надеются в скором времени договориться о визите миссии на Запорожскую АЭС.

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