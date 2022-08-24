Япония потратит $145 млн на проведение саммита G7 в Хиросиме

Министерство иностранных дел Японии планирует включить в свой бюджетный запрос на 2023 финансовый год (начинается 1 апреля 2023 года) расходы на проведение предстоящего саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, которые составят 19,9 млрд иен (порядка $145 млн). Об этом в среду сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, ведомство намерено запросить 1,2 млрд иен (около $8,7 млн) на организацию поездок для представителей молодежи в Хиросиму и Нагасаки ради продвижения концепции мира без ядерного оружия.

Хиросима примет саммит G7 с 19 по 21 мая 2023 года.