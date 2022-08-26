Турция проводит сбалансированную политику на Балканах - Пендаровски

Турция придерживается сбалансированного подхода в отношениях со всеми балканскими странами, независимо от религиозного или этнического фактора. Об этом сказал президент Северной Македонии Стево Пендаровски в эксклюзивном интервью агентству «Анадолу», организованном по случаю 30-летия дипотношений между Турцией и балканской страной, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Турция никогда не демонстрировала на Балканах подходы, ставящие различия между народами региона. В первую очередь это касается Западных Балкан», - сказал македонский политик.

Он отметил, что странам региона «есть, чему поучиться у Турции»

Пендаровский выразил уверенность, что сотрудничество между Анкарой и Скопье будет и впредь развиваться в интересах двух стран и народов.

Глава государства подчеркнул также, что Турция сыграла огромную роль в процессе вступления Северной Македонии в блок НАТО в 2020 году. Страна подала заявку на членство в альянсе еще в 1999 году.

«Безусловно, на протяжении всех этих лет политическая поддержка, оказываемая Турцией, была неоспоримой. Таковой она является и сегодня», - сказал он.