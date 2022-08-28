Премьер Японии пообещал в течение трех лет выделить $30 млрд для стран Африки

Премьер Японии Фумио Кисида пообещал в течение трех лет выделить $30 млрд для развития африканских стран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Kyodo.

Кисида заявил об этом, выступая в субботу на Токийской международной конференции по развитию Африки.

Средства, в частности, направят на инвестиции в человеческий капитал и на стимулирование экономического роста. Кисида также отметил, что около $4 млрд будет вложено в развитие "зеленой" экономики.

Конференция проходит в Тунисе, но японский премьер выступал по видеосвязи, так как ранее заразился коронавирусом.