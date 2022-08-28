...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

В Японии начались совместные с США учебные стрельбы с применением Javelin

Другие страны Материалы 28 августа 2022 14:29 (UTC +04:00)
В Японии начались совместные с США учебные стрельбы с применением Javelin

Читайте Trend в

Совместные японо-американские учебные стрельбы начались в воскресенье в японской префектуре Кумамото на юго-западе страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как говорится в распространенном сообщении военного командования, в них принимают участие свыше 2 тыс. человек.

От наземных Сил самообороны Японии в стрельбах участвуют 1 400 человек, со стороны ВВС США - 700. В рамках учений, в частности, отрабатывается поражение целей при помощи американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. В заявлении подчеркивается, что применение реальных Javelin в ходе учений американских ВВС на территории Японии происходит впервые.

Маневры продлятся до 3 сентября.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости