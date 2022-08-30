Главы МИД G7 встретятся в 2023 году в городе Каруидзава

Встреча глав МИД стран G7 перед следующим саммитом этого объединения в Японии пройдет в курортном городке Каруидзава в префектуре Нагано. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава японского внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшнем заседании правительства генеральный секретарь кабинета министров [Хирокадзу Мацуно] объявил, что встреча глав МИД G7 пройдет в городе Каруидзава в префектуре Нагано", - сказал он, отметив, что это место, "находящееся посреди богатой природы", уже принимало крупные международные мероприятия и подходит для дискуссии по ключевым вопросам международной повестки. По словам Хаяси, это решение было принято в том числе с точки зрения вопросов обеспечения безопасности. В свою очередь министр финансов Сюнъити Судзуки сообщил, что было принято решение о проведении встречи глав минфинов и центробанков "семерки" в городе Ниигата.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщало, что встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет в апреле. Глава МИД Японии при этом воздержался от уточнения деталей о сроках и темах встречи, отметив, что они будут прорабатываться. Как ожидается, главными пунктами повестки станут ситуация вокруг Украины и укрепление позиций Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным Kyodo, выбор в пользу Каруидзавы, до которой от Токио можно добраться за час с небольшим на скоростном поезде, был сделан с учетом транспортной доступности, а также опыта в проведении международных мероприятий. В 2019 году там проходила встреча министров окружающей среды и энергетики G20, а в 2016 году - встреча министров транспорта G7.