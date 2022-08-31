Кыргызстан отмечает День независимости

Кыргызстан отмечает главный государственный праздник – День независимости, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

В этот день в 1991 году внеочередная сессия Верховного Совета Кыргызской Республики одной из первых из союзных республик приняла постановление о «Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан».

Согласно этому историческому акту Кыргызская Республика была объявлена независимым, суверенным, демократическим государством.

Принятие «Декларации о государственной независимости» положило начало новому этапу в новейшей истории Кыргызской Республики. В результате выражения единой воли народа было провозглашено установление независимой государственности.

5 мая 1993 года была принята первая Конституция Кыргызской Республики как независимого государства.

В Основном законе Кыргызстан провозглашался демократическим, правовым, светским государством, основанном на принципах свободы, независимости и единства. 10 мая 1993 года в Кыргызстане впервые среди стран бывшего Союза была введена собственная национальная валюта - сом.

За годы независимости Кыргызская Республика достигла значительного прогресса, особенно в укреплении суверенитета страны.