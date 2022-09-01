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В Китае в результате схода оползня погибли пять человек

Другие страны Материалы 1 сентября 2022 08:49 (UTC +04:00)
В Китае в результате схода оползня погибли пять человек

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Оползень сошел на деревню в ночь на четверг в северо-западной китайской провинции Цинхай. Как сообщил информационный портал "Пэнпай", по меньшей мере пять человек погибли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Обрушение горной породы произошло в деревне Хунъяцунь в округе Хайдун ночью около 01:00 по местному времени (20:00 мск в среду). Как указывает портал, всего из-под завалов были извлечены восемь человек, однако только трое из них смогли выжить. Еще по меньшей мере три человека числятся пропавшими без вести.

К поисково-спасательной операции и ликвидации последствий оползня привлечены около 800 сотрудников экстренных служб и военнослужащих, а также 80 единиц техники.

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