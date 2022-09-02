Миссия МАГАТЭ получила на ЗАЭС ключевую информацию - Гросси

Миссия МАГАТЭ за несколько часов работы на Запорожской АЭС получила ключевую информацию о ситуации на атомной станции с пояснениями персонала, заявил глава делегации МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"За пару часов сегодня мы смогли много информации связать вместе. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел и получил пояснения. Но работа продолжается, имеется в виду, что мы только начинаем", - сказал Гросси журналистам.

Он также подтвердил информацию о том, что МАГАТЭ устанавливает на объекте постоянное присутствие.

"Представители и эксперты МАГАТЭ остаются работать на станции. Мы сегодня много посмотрели, провели первую оценку, будем анализировать дальше. Но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются работать на станции", - сказал Гросси.

"Для меня работа начинается именно сейчас. Мы (...) провели первичную оценку. Мы увидели самоотверженную работу персонала станции, несмотря на достаточно сложную ситуацию и обстоятельства, они профессионально выполняют свою работу. И это очень важно. И мы должны знать, что весь мир это знает", - сказал Гросси.

"Часть коллег остаются, поскольку есть еще достаточно много более детальных вопросов, вопросов, которые требуют больше времени для обсуждения и более спокойной обстановки. И я прошу вас помочь моим коллегам, чтобы мы могли более полно оценить всю ситуацию", - сказал Гросси журналистам.

Миссия МАГАТЭ прибыла на АЭС в Энергодаре днем в четверг. Часть делегации, в том числе гендиректор Гросси, уже покинули город.