Полиция Аргентины задержала мужчину, направившего оружие на вице-президента

Аргентинская полиция в четверг задержала мужчину, который направил пистолет на вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер у ее дома. Об этом сообщил телеканал Cinco Noticias, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел, когда Фернандес де Киршнер выходила из автомобиля у своего дома. На кадрах, показанных в эфире телеканала, видно, как стоявший в толпе мужчина поднял пистолет и направил его в вице-президента. Ему удалось приблизиться к Фернандес де Киршнер практически вплотную.

По предварительным данным, задержанный - уроженец Бразилии. Ранее его уже задерживали за незаконное ношения оружия.

Мужчина с оружием стоял в толпе сторонников вице-президента, которые начали дежурить у ее дома после того, как на прошлой неделе прокуратура Аргентины потребовала назначить Фернандес де Киршнер, руководившей страной с декабря 2007 года по декабрь 2015 года, наказание в виде 12 лет тюрьмы по обвинению в коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Экс-глава государства считает себя жертвой преследования со стороны оппозиции. 27 августа митинг сторонников Фернандес де Киршнер перерос в столкновения с полицией города.