"Манчестер Юнайтед" нанес "Арсеналу" первое поражение в сезоне чемпионата Англии

Футболисты "Манчестер Юнайтед" в воскресенье обыграли "Арсенал" со счетом 3:1 в домашнем матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

В составе "Манчестер Юнайтед" голы забили Антони (35-я минута) и Маркус Рэшфорд (66, 75). У "Арсенала" отличился Букайо Сака (60).

Антони дебютировал в составе "Манчестер Юнайтед", бразильский нападающий перешел в клуб 1 сентября из нидерландского "Аякса" за €95 млн, что стало самым дорогим переходом в минувшее трансферное окно. Криштиану Роналду не попал в стартовый состав, заменив Антони на 58-й минуте встречи.

"Манчестер Юнайтед" одержал четвертую победу подряд после двух поражений на старте и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в 6 играх. "Арсенал" потерпел первое поражение в сезоне, но продолжает удерживать лидерство с 15 очками после 6 встреч.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 11 сентября в гостях сыграет с "Кристал Пэлас", а 8 сентября дома примет испанский "Реал Сосьедад" в рамках группового этапа Лиги Европы. "Арсенал" в седьмом туре АПЛ 11 сентября на домашнем поле встретится с "Эвертоном", а 8 сентября проведет выездной матч против швейцарского "Цюриха" на групповом этапе Лиги Европы.