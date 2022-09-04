Австрийские промышленники потребовали миллиарды вместо газа из России

Австрийские промышленные предприятия оказались в кризисной ситуации из-за десятикратного роста цен на газ после отказа от российского топлива, выбраться из которой можно только при масштабной помощи государства, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Президент Федерации австрийской промышленности IndustrieVereinigung (IV) Георг Книлль назвал сложившуюся ситуацию драматической: «Многие предприятия дошли до крайности». Он предупредил, что Австрии грозят закрытие предприятий и безработица, если власти не примут последовательные и срочные контрмеры. Книлль также допустил возможность перехода на неполную занятость из-за сокращения производства.

В материале отмечается, что правительство обещало увеличить поддержку бизнеса, однако этого пока не сделало. Федерация промышленников предложила пять мер поддержки, среди которых требование налоговых льгот и увеличения субсидий на 2,5 миллиарда евро.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал Евросоюз «остановить безумие» на энергетических рынках. Он считает, что для решения ситуации вокруг роста цен на энергоносители нужен единый европейский подход.