В Канаде два человека получили ранения в результате стрельбы в ресторане

Два человека получили ранения в результате стрельбы в одном из ресторанов города Вон, который является одним из ближайших пригородов Торонто. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пострадавшие - 38-летний и 25-летний мужчины - доставлены в больницу. Причины стрельбы выясняются. Полиция изучает камеры видеонаблюдения, а также ищет возможных свидетелей случившегося, так как после начала стрельбы ресторан спешно покинули десятки посетителей.

В настоящее время угрозы общественной безопасности нет.