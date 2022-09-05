Япония считает полезными меры по ограничению цен на российскую нефть

Япония считает, что меры по установке предельной цены на российскую нефть могут быть полезны с точки зрения ограничения доходов России и гарантий стабильных поставок энергоресурсов. Такое мнение выразил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обсуждение предельного уровня цен и самой системы предстоит осуществить имеющим к этому отношение странам. Меры по установке потолка цен полезны, поскольку ограничивают доход России от поставок энергоресурсов, а также гарантируют стабильное обеспечение стран энергоресурсами", - сказал он. По словам Мацуно, Япония продолжит обсуждать детали этого решения с другими странами Группы семи (G7). Он заявил, что японское правительство вместе с бизнесом продолжит внимательно следить за ситуацией на мировом энергетическом рынке.

Министры финансов G7 2 сентября заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене, выше согласованного "широкой коалицией" потолка. В то же время глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала ввести потолок цен на российский газ в ЕС.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак 1 сентября сообщил журналистам, что Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ. Как подчеркнул вице-премьер, Россия не будет работать "на нерыночных условиях". При этом Новак назвал "полным абсурдом" предложения о введении ограничений на цену российской нефти.